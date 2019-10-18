Кабмін зареєстрував у Раді закон про врегулювання азартних ігор

При цьому текст відповідного законопроекту поки що відсутній на сайті Верховної Ради.

Згідно з повідомленням на Урядовому порталі, законопроект пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів, встановлює вимогу про розміщення залів з ігровими автоматами виключно на території три- п’ятизіркових готелів, казино - на території п'ятизіркових.

Крім цього законопроект пропонує встановити обов'язкову верифікацію гравців під час прийому ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, яку має адмініструвати податкова служба.

Уряд пропонує посилити фінансову та кримінальну відповідальність за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензій, а також спрямувати кошти за ліцензії на розвиток спорту, медицини та культури.

"Прийняття законопроекту врегулює проблему поширення нелегального грального бізнесу, обмежить поширення ігроманії.

Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій редакції депутати приймуть закон", - зазначається у повідомленні на сайт Кабміну.

Нагадаємо:



З 2009 року діє Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Результати цієї заборони призвели до того, що азартні ігри проводяться в тіні, а їхні організатори отримують надприбуток; відсутні надходження до державного бюджету у вигляді податків і зборів від грального бізнесу.



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