В АМКУ працевлаштувались колишні співробітники "Нафтогазу", справи якого розслідує комітет

У відділ ринків нафти і нафтопродуктів та ринків газу Департаменту досліджень і розслідувань ринків ПЕК та ЖКГ Антимонопольного комітету працевлаштувались вихідці з системи "Нафтогазу України" Дзвенислава Сорохан та Євгеній Нацвін-Степанов.



Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на сайт АМКУ.



Як повідомляється, Дзвенислава Сорохан виграла конкурс на посаду головного спеціаліста відділу. Посадовий оклад за згаданою посадою складає 8 тис. грн.

Згідно з декларацією кандидатки на посаду, за підсумками минулого року Сорохан мала 397 тис. грн заробітної плати за "основним місцем роботи", яке залишилось не конкретизованим (це в середньому 33 тис. грн щомісячно - ред.).

Місце праці в "Укртрансгазі" декларантка прописала як "оплачувану роботу за сумісництвом" – це посада начальника управління правової роботи Департаменту правового забезпечення.

Євгеній Нацвін-Степанов працевлаштувався в Комітеті раніше – ще влітку цього року він виграв конкурс на заступника начальника відділу ринків нафти і нафтопродуктів та ринків газу, однак подавав декларацію до НАЗК у якості головного спеціаліста згаданого відділу.

До переходу в АМКУ, працював у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості із річною заробітною платою у 223 тис. грн (займав посаду завідувач Сектору забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових - ред).

До роботи в Міненергетики, Нацвін-Степанов працював головним спеціалістом в НКРЕКП. Також працював юристом у "Нафтогазі", представляючи компанію у судових спорах.

А у період 2009-2016 років Нацвін був власником та з 2013 по 2016 рік – керівником ТОВ "Природний камінь України" (сьогодні – ТОВ "Енергія надр"), яке спеціалізується на добуванні сирої нафти.

За даними "Youcontrol", саме у 2016 році власниками компанії стали Олександр Циб з Макіївки та харків’яни Олексій Маліновський та Володимир Панков.



Повідомляється, що відділ ринків нафти і нафтопродуктів та ринків газу був створений у травні 2019 року. Тоді ж було розформовано відділ ринків газу, спеціалісти якого підготували матеріали для справи по зловживанню монопольним становищем з боку "Укртрансгазу" при закупівлі технологічного газу у "Нафтогазу".

Як зазначається, таким чином вихідці з системи "Нафтогазу" будуть тепер в АМКУ займатись справами, по яким "Нафтогаз" проходить у якості "підозрюваного/звинуваченого" у зловживацькому монополізмі.

Нагадаємо:



З травня цього року Антимонопольний комітет розслідує справу проти НАК "Нафтогаз України" та його "дочки" АТ "Укртрансгаз" щодо зловживання монопольним становищем, що призвело до придбання природного газу за завищеними цінами.

Пізніше АМКУ зацікавився програмою "Газ про запас" від "Нафтогазу", стверджуючи що НАК продає споживачам газ, який вони зможуть використовувати взимку, дорожче діючої на нього ціни.