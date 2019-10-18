Американський міністр, якому закидали вплив на "Нафтогаз", йде з посади — ЗМІ

Керівник міністерства енергетики США Рік Перрі, якого називали відповідальним за неофіційну політику щодо України, має намір піти у відставку.

Джерело: The New York Times

Деталі: Про це Перрі заявив президенту США Дональду Трампу в четвер.

Його відставку прогнозували протягом декількох тижнів, ще до появи новин про його причетність до можливого тиску на українського президента Володимира Зеленського для розслідування справи проти сина політичного конкурента Трампа та колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Нагадаємо:

Видання Politico стверджувало, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК Нафтогаз-України американців.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив, що Рік Перрі, міністр енергетики США, був одним із трьох відповідальних за політику щодо України.

Передісторія:

У вересні демократи в Палаті представників розпочали формальну процедуру імпічменту президента США. Вони наполягають, що він міг тиснути на українське керівництво з метою ініціювання розслідування проти Джо Байдена, головного політичного опонента Трампа на президентських виборах у США.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що погодився в липні на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі.

Перрі стверджував, що ніколи не чув і не згадував у розмовах про Україну з президентом Дональдом Трампом та іншими посадовцями про політичного конкурента Трампа Джо Байдена.

Голови трьох комітетів Палати представників Конгресу США зобов'язали міністра енергетики США Ріка Перрі надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту Дональда Трампа.