Відмова у пільговому перевезенні пасажирів: президент підписав закон про збільшення штрафів

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення штрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

"Документ спрямований на зменшення випадків безпідставної відмови в пільговому перевезенні громадян, відновлення соціальної справедливості та зниження напруги в суспільстві", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

Законом передбачається штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для водіїв і суб'єктів підприємницької діяльності за відмову від пільгового перевезення пасажирів.



Зараз штраф за таке порушення - 8 неоподатковуваних мінімумів.



Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень.

Економічна правда