SpaceX хоче запустити ще 30 тисяч супутників інтернет-зв'язку

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск звернувся до Міжнародного союзу відеозв'язку із запитом надати окремий спектр для 30 тисяч нових супутників інтернет-покриття.

Про це повідомляє видання SpaceNews.

Підприємець планує запустити їх після схвалених раніше 12 тисяч супутників.

Очікується, що нова партія супутників будуть працювати на низькій навколоземній орбіті, на висоті від 328 до 580 км. Дати запуску супутників мережі Starlink невідомі.

Нагадаємо, що перші 60 інтернет-супутників успішно були запущені в травні цього року.

Економічна правда