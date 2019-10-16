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Кабмін змінив структуру управління митницею

Середа, 16 жовтня 2019, 14:13

Кабінет міністрів затвердив проект закону про перетворення митниці в єдину юридичну особу.

Про це заявив очільник митної служби Максим Нефьодов, на своїй сторінці у Facebook.

За його словами це позбавить митницю від впливу регіональних еліт та централізує важливі робочі структури в одному місці. "Такі зміни позитивно вплинуть на антикорупцію, адже відкриють нові можливості для автоматизації процесів", - сказав очільник митників.

"Ми отримуємо можливість балансувати навантаження між регіонами і "перекидати" документи з місця, куди приїхав декларант, на інші пости. Це потужний антикорупційний елемент", - наголосив Нефьодов.

Також змінюється розрахунок оплати працівникам митниці.
"Ми вирішуємо питання оплати роботи митників - більше гнучкості, регіональні коефіцієнти між регіонами, оплата по конкретних КРІ, а не за "з 9 до 18", - заявив очільник митниці.


Нагадаємо

На початку жовтня міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував запуск системи, яка допоможе "знизити корупцію на митниці".

Економічна правда

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митниця Кабмін

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