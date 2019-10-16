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УЗ відкрила зали очікування для військових у Дніпрі та Харкові

Середа, 16 жовтня 2019, 13:28

Укрзалізниця відкрила ще два зали очікування для військовослужбовців на залізничних вокзалах Дніпра та Харкова.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Загалом такі приміщення вже працюють на 5 вокзалах України. Всі вони переобладнані з колишніх депутатських залів.

Переоблаштування приміщень виконано власними силами Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у залах для очікування є кімната для прийому їжі, санвузли, душ, місця для сидіння, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету. 

Також військові можуть скористатися пральною машиною, прасувальною дошкою з праскою, сушаркою для білизни, кавоваркою та чайником.

Усі зали призначені для короткочасного перебування військовослужбовців (учасників ООС) за наявності посвідчення, що засвідчує особу, та проїзного документу на поїзд (крім приміського сполучення).

Нагадаємо:

1 жовтня відкрився перший зал очікування для військовослужбовців на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Минулого тижня аналогічні зали запрацювали у Львові та Одесі.

Економічна правда

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