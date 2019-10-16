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"Газпрому" через супутник "вирубили" імпортну техніку – росЗМІ

Середа, 16 жовтня 2019, 10:29

У "Газпромі" дистанційно вимкнули австрійські компресори LMF – компанія має намір закупити нові, російського виробництва.

Джерело: РБК Россия

Деталі: Про примусове відключення австрійських компресорів повідомив начальник департаменту.

За його словами, компресори відключили "дистанційно через супутник" і вони "перетворилися на брухт": "стоять мертвим вантажем, не працюють досі".

Замість зарубіжних "Газпром" закупить мобільні модульні компресорні станції російського виробництва.

Повідомляється, що компанія вже отримала пропозицію від казанського підприємства ЗАТ НВП "Компресор".

Нагадаємо:

Суд Європейського Союзу завдав потужного удару по планах "Газпрому", повернувши трубопровід OPAL під пряме застосування законодавства ЄС.

Цей крок суттєво обмежує можливість Росії збільшити поставки газу через "Північний потік" в обхід України.

Українська правда

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