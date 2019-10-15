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Генпрокуратура порушила справи про великі розкрадання в "оборонці"

Вівторок, 15 жовтня 2019, 19:05

Генеральна прокуратура розпочала три кримінальні провадження щодо  розкрадання великої кількості бюджетних коштів в оборонній галузі.

Джерело: сайт ГПУ

Деталі: Справи відкриті за фактами "привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах" (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Зокрема, повідомляють у відомстві, 15 жовтня зареєстровано кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопосадовцями спільно з службовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних коштів при виконанні державного оборонного замовлення з виготовлення 152-міліметрових боєприпасів для артилерійської системи "Гіацинт".

Також, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного використання бюджетних коштів при виготовлені міномету "Верба" калібру 82-мм та розпочато досудове розслідування за фактом закупівлі бронемашин Oncilla польської компанії Mista за завищеними цінами.

Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України.

Інших деталей в ГПУ не надають.

Українська правда

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Генпрокуратура

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