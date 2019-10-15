Нацбанк викупив з ринку понад 130 мільйонів доларів
Протягом 7-11 жовтня Нацбанк купив на валютному ринку 134,5 мільйона доларів.
Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.
На початку жовтня Нацбанк вперше за останні два місяці вийшов на ринок для підтримки гривні й продав рекордні для цього року 200 млн доларів.
Минулого тижня 60 млн доларів було придбано за найкращою ціною, 74,5 млн доларів - за єдиним курсом.
Операції з продажу валюти центробанк не здійснював.
Нагадаємо:
З початку 2019 року НБУ викупив з ринку 3,8 млрд доларів, при цьому продав для злагодження курсу гривні 248,23 млн доларів. Чисте поповнення міжнародних резервів становило 3,56 млрд доларів.
Також, нещодавно у Нацбанку заявили, що не планують викупом надлишків валюти на ринку втручатися у формування курсу.
Економічна правда
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