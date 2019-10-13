У справі Фрумана и Парнаса третій заарештований: бізнесмен українського походження

У США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа заарештовано бізнесмена українського походження, громадянина США Андрія Кукушкіна.

Джерело: CBS SF

Деталі: 46-річний Кукушкін є одним з чотирьох осіб фігурантів обвинувального висновку, оприлюдненого прокурором США Джеффрі Берманом, серед яких - Ігор Фруман і Лев Парнас. Четвертий підозрюваний - Девід Коррейя.

Кукушкіна було заарештовано у Сан-Франциско вранці 10 жовтня. За словами помічника керівника нью-йоркського відділення ФБР Вільяма Суїні, він постав перед мировим суддею у Сан-Франциско. Згідно з судовими протоколами, його було взято під варту до слухання у п'ятницю.

Очікується, що пізніше Кукушкіна буде переведено до Нью-Йорка, де йому будуть пред'явлені звинувачення.

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Передісторія:

8 жовтня екс-генпрокурор Юрій Луценко розповів про свої зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Під час однієї з них, за словами Луценка, вони обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов’язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах в США 2020 року Джо Байдена.

9 жовтня у США затримали двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

10 жовтня суд ухвалив узяти Парнаса і Фрумана під арешт. Адвокат Трампа Руді Джуліані називав цих бізнесменів своїми клієнтами.

За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.

Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни.

Журналісти також встановили, що Парнас і Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським. Під час інавгурації у травні вони зупинялися в готелі Hilton в Києві.

Комітети Палати представників вимагав документи і свідчення цих бізнесменів, що стосуються їх взаємодії з адміністрацією Трампа, Джуліані і українськими чиновниками.

За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.

12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Джуліані під час його діяльності в Україні.

Українська правда