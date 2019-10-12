Міністр фінансів США: ми можемо зупинити економіку Туреччини

Президент США Дональд Трамп підпише указ, яким наділить Міністерство фінансів США повноваженнями вводити санкції проти Туреччини за порушення прав людини в Сирії або за дії, що ведуть до дестабілізації ситуації в країні.

Про це йдеться в заяві відомства, повідомляє "Європейська правда".



"Наказ делегує повноваження міністру фінансів, за погодженням з президентом і з держсекретарем, запроваджувати санкції проти окремої особи та урядових органів Туреччини, причетних до порушення прав людини або до дій, які спричинять погіршення мирної обстановки, безпеки і стабільності на північному сході Сирії", - сказано в заяві.



Також указ Трампа має наділити повноваженнями міністра фінансів запроваджувати вторинні санкції за значні транзакції з фізичними особами та органами уряду Туреччини.

"За розпорядженням президента Трампа ми будемо запроваджувати санкції проти конкретних осіб або відомств Туреччини в разі необхідності", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Він додав, що вже схвалив цей наказ, але поки його не підписав. Проєкт наказу розроблено з метою "відмовити Туреччину від будь-яких подальших військових дій на північному сході Сирії".

"Це дуже потужні санкції. Ми сподіваємося, що нам не доведеться їх використовувати, але ми можемо зупинити турецьку економіку, якщо доведеться", – сказав міністр фінансів США, цитує CBS News.

Торік турецька ліра впала до історичного мінімуму через санкції США.

Нагадаємо, Туреччина цього тижня почала повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який здебільшого контролюється курдськими загонами YPG, яких Анкара вважає терористами і які є союзниками США.

У суботу Пентагон заявив, що жоден з його солдатів не був поранений під обстрілом турецької артилерії поблизу сирійського міста Кобані, приблизно за 60 км на захід від основного району конфлікту.