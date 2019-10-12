Поліція за заявою Коломойського розслідує продаж "Фокуса"
Нацполіція за заявою кіпрської "Акютел Лтд" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова розслідує кримінальну справу про втрату компанією 50% корпоративних прав у ТОВ "Видавництво Фокус".
Джерело: Лига.Новости з посиланням на рішення Печерського райсуду Києва
Деталі: Кримінальне провадження відкрили 30 серпня за ч.4 ст.190 КК (шахрайство).
Правоохоронці перевіряють законність переходу корпоративних прав від компанії Коломойського-Боголюбова до групи Vertex United одеських бізнесменів Бориса Кауфмана і Олександра Грановського.
Суд надав доступ прокурору до документів реєстраційної справи "Видавництва Фокус".
Передісторія:
UMH Group Бориса Ложкіна та "Акютел" Коломойського-Боголюбова продали журнал і сайт "Фокус" Vertex United Кауфмана в червні 2013 року.
У грудні 2016 року власник продав "Фокус" співвласнику і керівнику радіохолдингу Business Radio Group Анатолію Євтухову – бізнес-партнеру екс-депутата Віталія Хомутинніка.
Українська правда
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