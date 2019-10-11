САП повідомила про підозру Жеваго

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про підозру екс-нардепу VIII скликання Костянтину Жеваго у внесенні недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 і 2017 роки.

Про це САП повідомили на своїй сторінці в Facebook.

За даними УП, мова йде про Костянтина Жеваго.

Встановлено що екс-нардеп не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов'язань.

У 2015-2016 роках він не вніс до декларації понад 10 мільйонів гривень, а в 2017 році - понад 9 мільйонів.

У самому записі САП не вказали прізвища підозрюваного.

Нагадаємо:



Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) та як самовисуванець. У 2019 році балотувався до парламенту в Горішніх Плавнях (150-й округ), але програв "слузі народу" Олексію Мовчану.

Жеваго є виконавчим директором Ferrexpo і бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит".

23 вересня 2019 року Жеваго викликали до Державного бюро розслідувань для вручення підозри щодо причетності до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит". Повістку оприлюднили на сайті Генеральної прокуратури.

27 вересня Держбюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго, бо він не прийшов.

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси та кредит" поручився за неї перед іноземними банками заставою в понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси та кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" оголосили неплатоспроможним.

9 жовтня ДБР оголосили Жеваго у розшук в Україні.

Економічна правда