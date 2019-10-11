У НБУ розповіли, як Кабміну досягти стрімкого зростання економіки

Для забезпечення зростання економіки на 7% на рік співвідношення інвестицій до ВВП має збільшитися з 15-18% до 20%.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку з посиланням на слова заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.

"Що потрібно зробити, щоб забезпечити зростання на 7% в рік? За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, на сьогоднішній день в Україні співвідношення інвестицій до ВВП становить 17-18%, а в інших країнах з темпами зростання ВВП вище 5% - досягає 25-30%.

"Тобто, темпи зростання інвестицій потрібно забезпечувати на рівні 20% в рік. А для цього потрібні структурні реформи", - підкреслили в НБУ.

Крім того, НБУ повідомляє, що завдяки зміцненню гривні до кінця року держборг України становитиме нижче 55% ВВП.

"Уявіть собі інвестора, який дивиться на країну з держборгом до ВВП 60%, й інвестора, який дивиться на країну з держборгом менше 50%. І як це транслюється в його очікування процентної ставки за запозиченнями цієї країни", - сказав Сологуб.

У той же час, за словами заступника голови регулятора, міцна гривня частково знижує доходи бюджету.

Нагадуємо:

Прем'єр Олексій Гончарук після призначення в кінці серпня заявив про мету домогтися зростання ВВП на 40% за п'ять років: на 5% - в 2020 році, по 7% - в наступні чотири роки.

Економічна правда