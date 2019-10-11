Приватбанк подав у суд на завод Коломойського

Державний ПриватБанк подав до суду на "Нікопольський завод феросплавів", який належить Ігорю Коломойському, з вимогою відшкодувати 700 тисяч гривень втрат, які там зазнали через протести працівників заводу.

Джерело: прес-служба ПриватБанку

Дослівно: "ПриватБанк вимагатиме в судовому порядку повного відшкодування з боку організаторів багатоденного пікету головного офісу банку – Нікопольського заводу феросплавів – витрат не евакуацію більше ніж 300 працівників Центру підтримки клієнтів банку".

Деталі: В банку повідомили, що через значне перевищення пікетувальниками максимально допустимого в місті рівня шуму, а також погрози працівникам банку з боку пікетників 10 жовтня банк задовольнив заяви понад 300 працівників контакт-центру про негайну евакуацію служби до офісу із нормальними умовами роботи.

За словами пресслужби, витрати на проведення евакуації та додаткове облаштування робочих місць сягнули понад 700 тисяч гривень.

Також ПриватБанк вимагатиме від організаторів пікетів відшкодування збитків, пов’язаних із неможливістю безперебійного виконання своїх обов’язків працівниками служби інкасації банку.

Пресслужба банку повідомила також про направлену до мерії міста Дніпра заяву від понад 1 500 працівників банку з вимогою скасувати дозвіл на проведення пікету через значне перевищення пікетувальниками максимально допустимого в місті рівня шуму.