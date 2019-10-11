Приватбанк подав у суд на завод Коломойського
Державний ПриватБанк подав до суду на "Нікопольський завод феросплавів", який належить Ігорю Коломойському, з вимогою відшкодувати 700 тисяч гривень втрат, які там зазнали через протести працівників заводу.
Джерело: прес-служба ПриватБанку
Дослівно: "ПриватБанк вимагатиме в судовому порядку повного відшкодування з боку організаторів багатоденного пікету головного офісу банку – Нікопольського заводу феросплавів – витрат не евакуацію більше ніж 300 працівників Центру підтримки клієнтів банку".
Деталі: В банку повідомили, що через значне перевищення пікетувальниками максимально допустимого в місті рівня шуму, а також погрози працівникам банку з боку пікетників 10 жовтня банк задовольнив заяви понад 300 працівників контакт-центру про негайну евакуацію служби до офісу із нормальними умовами роботи.
За словами пресслужби, витрати на проведення евакуації та додаткове облаштування робочих місць сягнули понад 700 тисяч гривень.
Також ПриватБанк вимагатиме від організаторів пікетів відшкодування збитків, пов’язаних із неможливістю безперебійного виконання своїх обов’язків працівниками служби інкасації банку.
Пресслужба банку повідомила також про направлену до мерії міста Дніпра заяву від понад 1 500 працівників банку з вимогою скасувати дозвіл на проведення пікету через значне перевищення пікетувальниками максимально допустимого в місті рівня шуму.
Що було раніше: 20 вересня під головним офісом ПриватБанку у Дніпрі почалась акція протесту працівників "НЗФ", які заявляють, що їм не виплатили зарплату через, як їм обґрунтовують, виконання зобов’язань заводу перед НБУ.
Тоді в ПриватБанку відзначили, що виконання підприємством своїх зобов'язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування, отриманих власниками банку до його націоналізації 10 років тому, коли і банк і завод належали одній групі власників.
Нагадаємо:
У травні 2018 року НБУ подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить НЗФ.
Це майно було передано в заставу в якості забезпечення зобов'язань Приватбанку за кредитом рефінансування.
28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ і НЗФ.
Згідно з мировою угодою, ініціатором якої виступив НЗФ, завод зобов'язувався погасити заборгованість Приватбанку за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна.
10 вересня НБУ повідомив, що завод Коломойського достроково розрахувався з НБУ за кредитом Приватбанку.
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