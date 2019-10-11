СБУ викрила схему контрабанди одягу
Служба безпеки проводить 40 одночасних обшуків у рамках справи про контрабанду брендового одягу в Україну.
Джерело: прес-служба СБУ у Facebook.
Дослівно: "Зараз відбуваються 40 одночасних обшуків за місцями зберігання та реалізації товару, незаконно завезеного з Італії, Німеччини та балтійських країн".
Деталі: За інформацією СБУ, шестеро громадян України організували контрабандні поставки великих партій товарів відомих брендів з приховуванням від митного контролю і без сплати податків.
Завозили товар 20-тонними фурами. З кожної вантажівки отримували по 40 тисяч доларів.
Продавали товар через одну з торговельних мереж у Київській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях.
Наразі силовики вилучили 640 тисяч доларів, 222 тисячі євро та 390 тисяч гривень, а також одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 мільйонів гривень.
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