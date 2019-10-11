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СБУ викрила схему контрабанди одягу

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 15:50

Служба безпеки проводить 40 одночасних обшуків у рамках справи про контрабанду брендового одягу в Україну.

Джерело: прес-служба СБУ у Facebook.

Дослівно: "Зараз відбуваються 40 одночасних обшуків за місцями зберігання та реалізації товару, незаконно завезеного з Італії, Німеччини та балтійських країн". 

Деталі: За інформацією СБУ, шестеро громадян України організували контрабандні поставки великих партій товарів відомих брендів з приховуванням від митного контролю і без сплати податків.

Завозили товар 20-тонними фурами. З кожної вантажівки отримували по 40 тисяч доларів. 

Продавали товар через одну з торговельних мереж у Київській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях.

Наразі силовики вилучили 640 тисяч доларів, 222 тисячі євро та 390 тисяч гривень, а також одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 мільйонів гривень.

Українська правда

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