СБУ викрила схему контрабанди одягу

Служба безпеки проводить 40 одночасних обшуків у рамках справи про контрабанду брендового одягу в Україну.

Джерело: прес-служба СБУ у Facebook.

Дослівно: "Зараз відбуваються 40 одночасних обшуків за місцями зберігання та реалізації товару, незаконно завезеного з Італії, Німеччини та балтійських країн".

Деталі: За інформацією СБУ, шестеро громадян України організували контрабандні поставки великих партій товарів відомих брендів з приховуванням від митного контролю і без сплати податків.

Завозили товар 20-тонними фурами. З кожної вантажівки отримували по 40 тисяч доларів.