Всі розділи
Укр / Рус

Топ-20 компаній-оптовиків: більшість у столиці та причетні до офшорів - дослідження

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 14:58

Топ-20 компаній, які займаються оптовою торгівлею, мають різноманітні напрямки роботи - вони здебільшого працюють на міжнародних ринках, а половина має зв'язок з офшорами.

Про свідчать результати дослідження аналітиків YouControl.

Назва компанії

Виручка 2018 року

ТОВ "Тедіс Україна"

51,0 - 51,5 млрд

ТОВ "ДТЕК Трейдінг"

51,0 - 51,5 млрд

ТОВ "Кернел-Трейд"

46,0 - 46,5 млрд

ПП "ОККО-Бізнес Контракт"

34,5 - 35,0 млрд

ПРАТ "Миронівський хлібопродукт"

34,0 - 34,5 млрд

ТОВ "БНК-Україна"

34,0 - 34,5 млрд

ТОВ "БАДМ"

31,5 - 32,0 млрд

ТОВ "Метінвест-СМЦ"

30,5 - 31,0 млрд

ТОВ "ВОГ ТРЕЙД"

28,5 - 29,0 млрд

СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"

27,0 - 27,5 млрд

ТОВ "Нафтотрейд Ресурс"

26,0 - 26,5 млрд

ТОВ СП "Нібулон"

25,0 - 25,5 млрд

ТОВ "Оптимал Трейд"

24,5 - 25,0 млрд

ТОВ "АДМ Юкрейн"

24,5 - 25,0 млрд

ТОВ "Статус-Трейд"

23,5 - 24,0 млрд

ТОВ "Полюс Трейдинг"

21,0 - 21,5 млрд

ТОВ "ФМСД"

21,0 - 21,5 млрд

МПП Фірма "Ерідон"

20,5 - 21,0 млрд

ТОВ "АТ Каргілл"

18,5 - 19,0 млрд

ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна"

17,5 - 18,0 млрд

Топ-20 компаній-оптовиків за виручкою 2018 року

"Із топ-20 компаній п’ять торгують паливом, чотири зерном, три мають КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля", три продають тютюнові вироби, по дві ‒ метал та фармацевтичні товари і одна займається м’ясом", - свідчать результати дослідження.

"Торгівля нафтопродуктами, аграрною продукцією, фармацевтикою та тютюновими виробами – це традиційно найбільш потужні та концентровані види оптової торгівлі в Україні. Не дивно, що компанії цього сектору завжди очолюють ренкінги за обсягом чистого доходу не лише в торговельному сегменті, а й загалом серед усіх компаній країни.

Більшість із них є складовими структури найбільших бізнес-груп. Вони виступають у ролі основних каналів передачі виручки від покупців готової продукції до первинних виробничих ланок власних вертикально-інтегрованих систем", - пояснюють експерти YouControl.

Фактично перелічені у двадцятці компанії очолюють свої напрямки торгівлі, мають потужну ринкову частку. Але їхня фінансова стабільність відрізняється. 

Три підприємства із першої двадцятки за виручкою мають показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – С, а чотири – D (дуже низький рівень). Однак більшість, 13 із 20 компаній, досить фінансово стійкі і мають позначки FinScore А та В. 

"Серед компаній-оптовиків із топ-20 не так багато "старожилів". Лише п’ять із них були засновані в 90-х роках. При цьому 8 працюють на ринку з 2000-х років, а ще 7 – взагалі з 2010 року", - заявляють аналітики YouControl.

Найбільше підприємств із двадцятки зареєстровані в Києві, хоча розташування їхніх окремих представництв чи підрозділів при цьому можливе по всій країні. Загалом компанії-лідери мають реєстрацію: 

  • Києва (13 підприємств);
  • Київської області (2 підприємства);
  • Волинської області (2 підприємства);
  • Дніпропетровської області (1 підприємство);
  • Миколаївської області (1 підприємство);
  • Одеської області (1 підприємство).

"Компанії-оптовики очікувано торгують не лише на внутрішньому ринку. Лише два представника топу не мають торгових відносин за кордоном. 17 підприємств із топ-20 експортують свої товари до інших країн, а 15 імпортують. Хоча обсяги такої торгівлі у різних компаній може відрізнятися в рази", - йдеться в результатах дослідження.

Назва компанії

Сума експорту 2018

Сума імпорту 2018

ТОВ "ДТЕК Трейдінг"

850 - 900 млн

850 - 900 млн

ТОВ "Кернел-Трейд"

96,0 - 96,5 млрд

6,0 - 6,5 млн

ПП "ОККО-Бізнес Контракт"

95 - 100 млн

6,0 - 6,5 млрд

ПРАТ "Миронівський хлібопродукт"

14,5 - 15,0 млрд

600 - 650 млн

ТОВ "БНК-Україна"

950 - 1 000 млн

2,5 - 3,0 млрд

ТОВ "БАДМ"

45 - 50 млн

2,5 - 3,0 млрд

ТОВ "Метінвест-СМЦ"

2,5 - 3,0 млрд

95 000 - 100 000

ТОВ "ВОГ Трейд"

-

4,5 - 5,0 млрд

СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"

400 000 - 450 000

1,5 - 2,0 млрд

ТОВ СП "Нібулон"

64,5 - 65,0 млрд

300 - 350 млн

ТОВ "Оптимал Трейд"

3,0 - 3,5 млрд

-

ТОВ "АДМ Юкрейн"

46,5 - 47,0 млрд

-

ТОВ "Статус-Трейд"

800 - 850 млн

150 - 200 млн

ТОВ "Полюс Трейдинг"

19,5 - 20,0 млрд

-

ТОВ "ФМСД"

5,0 - 5,5 млн

300 - 350 млн

МПП Фірма "Ерідон"

4,5 - 5,0 млрд

1,5 - 2,0 млрд

ТОВ "АТ Каргілл"

36,0 - 36,5 млрд

7,0 - 7,5 млн

ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна"

150 000 - 200 000

10 - 10 млн

Половина з цих компаній причетна до "офшорів" через власників чи бенефіціарів. "Улюбленою" їхньою низькоподатковою юрисдикцією став Кіпр – з ним пов’язані п’ять компаній, три – мають зв’язки зі Швейцарією, а дві – з Оманом. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії торгвля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні відкривається понад 900 підприємств на день - дослідження 9 жовтня 2019, 10:32
Опендатабот почав відслідковувати держпідприємства 8 жовтня 2019, 12:24
Стало відомо, хто купив компанію "Укрбуд Девелопмент" 7 жовтня 2019, 18:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!