Топ-20 компаній-оптовиків: більшість у столиці та причетні до офшорів - дослідження
Топ-20 компаній, які займаються оптовою торгівлею, мають різноманітні напрямки роботи - вони здебільшого працюють на міжнародних ринках, а половина має зв'язок з офшорами.
Про свідчать результати дослідження аналітиків YouControl.
|
Назва компанії
|
Виручка 2018 року
|
51,0 - 51,5 млрд
|
51,0 - 51,5 млрд
|
46,0 - 46,5 млрд
|
34,5 - 35,0 млрд
|
34,0 - 34,5 млрд
|
34,0 - 34,5 млрд
|
31,5 - 32,0 млрд
|
30,5 - 31,0 млрд
|
28,5 - 29,0 млрд
|
27,0 - 27,5 млрд
|
26,0 - 26,5 млрд
|
25,0 - 25,5 млрд
|
24,5 - 25,0 млрд
|
24,5 - 25,0 млрд
|
23,5 - 24,0 млрд
|
21,0 - 21,5 млрд
|
21,0 - 21,5 млрд
|
20,5 - 21,0 млрд
|
18,5 - 19,0 млрд
|
17,5 - 18,0 млрд
Топ-20 компаній-оптовиків за виручкою 2018 року
"Із топ-20 компаній п’ять торгують паливом, чотири зерном, три мають КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля", три продають тютюнові вироби, по дві ‒ метал та фармацевтичні товари і одна займається м’ясом", - свідчать результати дослідження.
"Торгівля нафтопродуктами, аграрною продукцією, фармацевтикою та тютюновими виробами – це традиційно найбільш потужні та концентровані види оптової торгівлі в Україні. Не дивно, що компанії цього сектору завжди очолюють ренкінги за обсягом чистого доходу не лише в торговельному сегменті, а й загалом серед усіх компаній країни.
Більшість із них є складовими структури найбільших бізнес-груп. Вони виступають у ролі основних каналів передачі виручки від покупців готової продукції до первинних виробничих ланок власних вертикально-інтегрованих систем", - пояснюють експерти YouControl.
Фактично перелічені у двадцятці компанії очолюють свої напрямки торгівлі, мають потужну ринкову частку. Але їхня фінансова стабільність відрізняється.
Три підприємства із першої двадцятки за виручкою мають показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – С, а чотири – D (дуже низький рівень). Однак більшість, 13 із 20 компаній, досить фінансово стійкі і мають позначки FinScore А та В.
"Серед компаній-оптовиків із топ-20 не так багато "старожилів". Лише п’ять із них були засновані в 90-х роках. При цьому 8 працюють на ринку з 2000-х років, а ще 7 – взагалі з 2010 року", - заявляють аналітики YouControl.
Найбільше підприємств із двадцятки зареєстровані в Києві, хоча розташування їхніх окремих представництв чи підрозділів при цьому можливе по всій країні. Загалом компанії-лідери мають реєстрацію:
- Києва (13 підприємств);
- Київської області (2 підприємства);
- Волинської області (2 підприємства);
- Дніпропетровської області (1 підприємство);
- Миколаївської області (1 підприємство);
- Одеської області (1 підприємство).
"Компанії-оптовики очікувано торгують не лише на внутрішньому ринку. Лише два представника топу не мають торгових відносин за кордоном. 17 підприємств із топ-20 експортують свої товари до інших країн, а 15 імпортують. Хоча обсяги такої торгівлі у різних компаній може відрізнятися в рази", - йдеться в результатах дослідження.
|
Назва компанії
|
Сума експорту 2018
|
Сума імпорту 2018
|
ТОВ "ДТЕК Трейдінг"
|
850 - 900 млн
|
850 - 900 млн
|
ТОВ "Кернел-Трейд"
|
96,0 - 96,5 млрд
|
6,0 - 6,5 млн
|
ПП "ОККО-Бізнес Контракт"
|
95 - 100 млн
|
6,0 - 6,5 млрд
|
ПРАТ "Миронівський хлібопродукт"
|
14,5 - 15,0 млрд
|
600 - 650 млн
|
ТОВ "БНК-Україна"
|
950 - 1 000 млн
|
2,5 - 3,0 млрд
|
ТОВ "БАДМ"
|
45 - 50 млн
|
2,5 - 3,0 млрд
|
ТОВ "Метінвест-СМЦ"
|
2,5 - 3,0 млрд
|
95 000 - 100 000
|
ТОВ "ВОГ Трейд"
|
-
|
4,5 - 5,0 млрд
|
СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"
|
400 000 - 450 000
|
1,5 - 2,0 млрд
|
ТОВ СП "Нібулон"
|
64,5 - 65,0 млрд
|
300 - 350 млн
|
ТОВ "Оптимал Трейд"
|
3,0 - 3,5 млрд
|
-
|
ТОВ "АДМ Юкрейн"
|
46,5 - 47,0 млрд
|
-
|
ТОВ "Статус-Трейд"
|
800 - 850 млн
|
150 - 200 млн
|
ТОВ "Полюс Трейдинг"
|
19,5 - 20,0 млрд
|
-
|
ТОВ "ФМСД"
|
5,0 - 5,5 млн
|
300 - 350 млн
|
МПП Фірма "Ерідон"
|
4,5 - 5,0 млрд
|
1,5 - 2,0 млрд
|
ТОВ "АТ Каргілл"
|
36,0 - 36,5 млрд
|
7,0 - 7,5 млн
|
ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна"
|
150 000 - 200 000
|
10 - 10 млн
Половина з цих компаній причетна до "офшорів" через власників чи бенефіціарів. "Улюбленою" їхньою низькоподатковою юрисдикцією став Кіпр – з ним пов’язані п’ять компаній, три – мають зв’язки зі Швейцарією, а дві – з Оманом.
Економічна правда
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