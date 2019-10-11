Топ-20 компаній-оптовиків: більшість у столиці та причетні до офшорів - дослідження

Топ-20 компаній, які займаються оптовою торгівлею, мають різноманітні напрямки роботи - вони здебільшого працюють на міжнародних ринках, а половина має зв'язок з офшорами.

Про свідчать результати дослідження аналітиків YouControl.

Топ-20 компаній-оптовиків за виручкою 2018 року

"Із топ-20 компаній п’ять торгують паливом, чотири зерном, три мають КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля", три продають тютюнові вироби, по дві ‒ метал та фармацевтичні товари і одна займається м’ясом", - свідчать результати дослідження.

"Торгівля нафтопродуктами, аграрною продукцією, фармацевтикою та тютюновими виробами – це традиційно найбільш потужні та концентровані види оптової торгівлі в Україні. Не дивно, що компанії цього сектору завжди очолюють ренкінги за обсягом чистого доходу не лише в торговельному сегменті, а й загалом серед усіх компаній країни.

Більшість із них є складовими структури найбільших бізнес-груп. Вони виступають у ролі основних каналів передачі виручки від покупців готової продукції до первинних виробничих ланок власних вертикально-інтегрованих систем", - пояснюють експерти YouControl.

Фактично перелічені у двадцятці компанії очолюють свої напрямки торгівлі, мають потужну ринкову частку. Але їхня фінансова стабільність відрізняється.

Три підприємства із першої двадцятки за виручкою мають показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – С, а чотири – D (дуже низький рівень). Однак більшість, 13 із 20 компаній, досить фінансово стійкі і мають позначки FinScore А та В.

"Серед компаній-оптовиків із топ-20 не так багато "старожилів". Лише п’ять із них були засновані в 90-х роках. При цьому 8 працюють на ринку з 2000-х років, а ще 7 – взагалі з 2010 року", - заявляють аналітики YouControl.

Найбільше підприємств із двадцятки зареєстровані в Києві, хоча розташування їхніх окремих представництв чи підрозділів при цьому можливе по всій країні. Загалом компанії-лідери мають реєстрацію:

Києва (13 підприємств);

Київської області (2 підприємства);

Волинської області (2 підприємства);

Дніпропетровської області (1 підприємство);

Миколаївської області (1 підприємство);

Одеської області (1 підприємство).

"Компанії-оптовики очікувано торгують не лише на внутрішньому ринку. Лише два представника топу не мають торгових відносин за кордоном. 17 підприємств із топ-20 експортують свої товари до інших країн, а 15 імпортують. Хоча обсяги такої торгівлі у різних компаній може відрізнятися в рази", - йдеться в результатах дослідження.

Назва компанії Сума експорту 2018 Сума імпорту 2018 ТОВ "ДТЕК Трейдінг" 850 - 900 млн 850 - 900 млн ТОВ "Кернел-Трейд" 96,0 - 96,5 млрд 6,0 - 6,5 млн ПП "ОККО-Бізнес Контракт" 95 - 100 млн 6,0 - 6,5 млрд ПРАТ "Миронівський хлібопродукт" 14,5 - 15,0 млрд 600 - 650 млн ТОВ "БНК-Україна" 950 - 1 000 млн 2,5 - 3,0 млрд ТОВ "БАДМ" 45 - 50 млн 2,5 - 3,0 млрд ТОВ "Метінвест-СМЦ" 2,5 - 3,0 млрд 95 000 - 100 000 ТОВ "ВОГ Трейд" - 4,5 - 5,0 млрд СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" 400 000 - 450 000 1,5 - 2,0 млрд ТОВ СП "Нібулон" 64,5 - 65,0 млрд 300 - 350 млн ТОВ "Оптимал Трейд" 3,0 - 3,5 млрд - ТОВ "АДМ Юкрейн" 46,5 - 47,0 млрд - ТОВ "Статус-Трейд" 800 - 850 млн 150 - 200 млн ТОВ "Полюс Трейдинг" 19,5 - 20,0 млрд - ТОВ "ФМСД" 5,0 - 5,5 млн 300 - 350 млн МПП Фірма "Ерідон" 4,5 - 5,0 млрд 1,5 - 2,0 млрд ТОВ "АТ Каргілл" 36,0 - 36,5 млрд 7,0 - 7,5 млн ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" 150 000 - 200 000 10 - 10 млн

Половина з цих компаній причетна до "офшорів" через власників чи бенефіціарів. "Улюбленою" їхньою низькоподатковою юрисдикцією став Кіпр – з ним пов’язані п’ять компаній, три – мають зв’язки зі Швейцарією, а дві – з Оманом.

Економічна правда