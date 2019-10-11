"Нова пошта" через день знову повернулась до авіадоставки. Ціни не змінились

Компанія "Нова Пошта" заявила, що з 10 жовтня запустила в комерційне використання нову послугу - "Авіадоставка", доплата до стандартних тарифів - 30 гривень за кілограм.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Нова послуга дозволяє забезпечувати доставку за добу між містами Заходу та Сходу України. Наприклад, якщо відправити посилку до 15:00 в мукачівському відділенні, її доставлять до відділення Маріуполя до 18:00 наступного дня, аналогічно - і, якщо відправляти по маршруту Запоріжжя-Самбір.

Рейси виконуються за маршрутом Львів-Дніпро-Львів з понеділка по п'ятницю щотижня", - йдеться у повідомленні.

"Доплативши 30 грн за кілограм, клієнт отримує гарантовану доставку на наступний день. Якщо компанія не встигне доставити вчасно, клієнт отримає компенсацію повної вартості доставки. Замовити послугу авіадоставки посилок до 30 кг можна у відділеннях, відправка буде лише по буднях", - заявили у "Новій пошті".

Наразі замовити послугу "Авіадоставка" можна у відділеннях 9 населених пунктів західної України (Львів, Мукачеве, Ужгород, Дрогобич, Мостиська, Новояворівськ, Самбір, Стрий та Червоноград) та 16 міст сходу і півдня країни (Дніпро, Запоріжжя, Кам'янське, Кременчук , Кривий Ріг, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Новомосковськ, Павлоград, Полтава, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Суми, Харків, Херсон).

У планах компанії - розширювати географію авіадоставки.

Нагадуємо:

Раніше Економічна правда з посиланням на розділ "Тарифи на авіадоставку" на офіційному сайті "Нової Пошти" повідомляла, що з 8 жовтня почали діяти тарифи на авіадоставку між західними і східними містами України.

Вартість послуги варіюється від 70 грн за пакет до 0,5 кг до 975 грн за відправлення вагою до 30 кг.

Послуга авіадоставки діє для відправки зі Львова, Мукачева, Ужгорода, Дрогобича, Мостиської, Новояворівська, Самбора, Стрия, Червонограда в Дніпро, Запоріжжя, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Полтаву, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Суми, Харків, Херсон і в зворотному напрямку.

Посилка доставляється між містами на наступний день до 18:00. Для цього вона повинна бути оформлена у відділенні Львова, Дніпра або Запоріжжя до 18:00, а в інших містах - до 15:00. При виборі звичайної доставки посилка доставляється на день довше.

Пізніше компанія "Нова Пошта" прибрала інформацію про тарифи на авіадоставку посилок зі свого офіційного сайту.

Згідно з інформацією, яка була на сайті НП, з 8 жовтня почали діяти тарифи на авіадоставку між західними і східними містами України.

"Відбулась технічна помилка і наразі цю інформацію прибрано з нашого сайту", - повідомили ЕП в "Новій Пошті".

В прес-службі компанії додали, що інформація, яка була видалена з сайту, не відповідає дійсності.

"Нова Пошта" запустила авіадоставку між містами України в тестовому режимі в серпні 2019 року.

На замовлення поштового оператора Ан-26 авіакомпанії "Елерон" виконав кілька рейсів між Києвом і Львовом, а потім приступив до польотів за маршрутом Львів-Дніпро.

Рейси виконуються в нічний час 5 разів на тиждень з понеділка по п'ятницю. До Львова і Дніпра з інших міст посилки підвозяться наземним транспортом.

Економічна правда