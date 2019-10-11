У "Нафтогазі" пропонують перекласти борги виробників тепла за газ на місцеві бюджети

У "Нафтогазі" запропонували вирішити проблему заборгованості виробників тепла за газ - компанія пропонує перекласти фінансові проблеми на місцеві та державний бюджети.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу з посиланням на заяву голови компанії Андрія Коболєва.

"Механізм, запровадити який Нафтогаз пропонує уряду, полягає у тому, що всім підприємствам ТКЕ, навіть тим, які не можуть забезпечити мінімальний рівень розрахунків, надається право укласти договір з Нафтогазом без виконаних поточних зобов’язань щодо повноти оплати і отримувати газ. Це дозволить забезпечити громадян теплом, навіть якщо їхній постачальник тепла має фінансові проблеми.

При цьому, якщо до завершення опалювального сезону такий виробник тепла не розрахується за придбаний газ, його борги перед Нафтогазом буде покрито з державного бюджету з подальшим зменшенням дотацій відповідним місцевим бюджетам. Якщо через бездіяльність ТКЕ або місцевих органів влади не будуть укладені договори з Нафтогазом за запропонованою моделлю, газопостачання таким ТКЕ має бути припинене операторами системи розподілу", - йдеться у повідомленні.

"Таким чином, відповідальність за рівень оплати газу тепловиками належатиме місцевій владі, яка матиме всі необхідні інструменти та важелі для здійснення відповідного контролю", - заявили у "Нафтогазі".

Андрій Коболєв заявив, що наразі борги виробників тепла за газ складають 38 мільярдів гривень, а їхнє непогашення вчасно ставить під загрозу діяльність ГТС України.

Нагадаємо:

В Україні стало менше теплопостачальників, які через борги можуть залишитися без газу для опалення - за тиждень кількість боржників зменшилась на 31 підприємство.

Економічна правда