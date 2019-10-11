Розкрадання мільйонів з "Укрзалізниці": Суд заарештував майно екс-депутата Іщенка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно ексдепутата, підозрюваного у незаконних схемах із "Укрзалізницею"

Джерело: пресслужба ВАКС

Дослівно: "10 жовтня 2019 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ про накладення арешту на майно екснардепа, якого підозрюють у схемах на "Укрзалізниці".

Деталі: В суді повідомили, що народного депутата України VIII-ого скликання, зокрема, підозрюють у заволодінні майном ДП "Укрзалізничпостач" та Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" в особливо великих розмірах під час здійснення останніми держзакупівель.

Що було раніше: НАБУ розслідувало розкрадання понад 20 млн грн "Укрзалізниці". Схема проста: держпідприємству продавали метизну продукцію (гвинти, болти, гайки тощо) за завищеними цінами.

Майже всі учасники цієї схеми отримали обвинувачення, їхні справи скеровані до суду. Окрім цього, детективи встановили, що одним із організаторів розкрадань є народний депутат Валерій Іщенко.

Від 2017 року щодо нього розслідується окрема справа. За версією слідства, нардеп контролював групу підприємств, які використовувалися у схемі.

Проте подання на притягнення Іщенка загальмували прокурори САП.

Нагадаємо:

3 жовтня детективи НАБУ повідомили Іщенку та ще 2 особам про підозру у завданні 20 млн грн збитків "Укразалізниці".

4 жовтня слідчий суддя ВАКС застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці. Суд зобов'язав Іщенка здати паспорти, проте електронний браслет застосовувати до нього не будуть.

Українська правда