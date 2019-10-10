Новини 10 жовтня: тютюновий "картель", ринок землі, Приватбанк

Про тютюновий картель. Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Про ринок землі. Президент Володимир Зеленський виступає за відстрочку допуску іноземців до купівлі землі після скасування мораторію на продаж землі.

Про Приватбанк. Президент Володимир Зеленський готовий "захищати інтереси України" у разі негативного рішення суду в справі Приватбанку, але не може впливати на суддів.

Про податки. Нардеп від "Слуги народу" Олексій Кучер зареєстрував у Верховній Раді законопроект №2250, яким пропонує звільнити роботодавців від сплати єдиного соцвнеску за працівників, які не досягли 27-річного віку.

Про прогнози зростання економіки. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в оновленому макропрогнозі збереже два сценарії зростання економіки в 2020 році, обидва з яких припускають її прискорення в порівнянні з очікуваним зростанням в 2019 році.

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В інтерв'ю ЕП один з керівників великої IT-компанії пояснив, чому за останні п'ять років у людей так і не з'явилося відчуття, що Київ — це розумне місто, і розповів, які висновки треба робити керівництву столиці. (рос)

А що там з "вейпами": Як в Україні планують регулювати ринок електронних сигарет

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