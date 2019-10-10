Зеленський запитає у прем'єра про незалежність нового голови "Центренерго"

Президент Володимир Зеленський запитає у прем'єр-міністра Олексія Гончарука про професіоналізм та незалежність нового голови ПАТ "Центренерго" Володимира Потапенка, якого вважають наближеним до бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це він сказав під час прес-марафону.

"Щодо незалежності людини, яка керує на сьогодні "Центренерго", - це питання до прем'єр-міністра. Я можу його запитати, чи незалежна це людина, хто його завів і чи захищає він інтереси цього підприємства", - зазначив Зеленський.



За його словами, такі кадрові рішення не входять до його компетенції як глави держави, якщо лише вони не стосуються питання енергобезпеки країни.

Нагадаємо:

Кабмін погодив Володимира Потапенка на посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови "Центренерго".

13 вересня в кулуарах щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії Ігор Коломойський визнав свій зв'язок з держкомпанією. Його компанії, за словами олігарха, є великими споживачам електроенергії Центренерго.

В інтерв'ю Цензор.Нет Коломойський назвав Володимира Потапенка зрозумілою йому людиною.

Як повідомляла ЕП з посиланням на джерела на ринку, з перших днів липня неофіційним куратором державного енергетичного сектору стала людина Коломойського - донецький бізнесмен Віталій Бєляков, який замінив Віталія Кропачова.

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Економічна правда