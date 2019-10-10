Зеленський каже, що Данилюк хотів бути прем’єр-міністром

Президент Володимир Зеленський запевнив, що звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони не пов’язане з конфліктом з главою ОП Андрієм Богданом.

Джерело: зустріч Зеленського із журналістами на фудмаркеті 10 жовтня

Пряма мова: У мене є принципи, є 100-відсоткове прозоре розуміння, чому він пішов. Заяву він написав і багато разів ми про це говорили, що він може написати цю заяву, тобто це не перший раз, але пан Данилюк прекрасно знає, що я прекрасно до нього відносився і є багато речей про які я не хочу говорити.

Напевно, він очікував, що я не підпишу його заяви, але я йому сказав чесно, що всередині команди є непорозуміння, є твоє бачення, але мене дістала гра, що ви пишете заяви, а потім я їх не підписую, бо хочу, щоб ми працювали разом…

Я їх всіх попередив, починаючи з Данилюка, хто буде писати на мене заяву (про звільнення – ред.) - шантажу не буде, я буду їх підписувати і буду звільняти людей...

Данилюк мене знає дуже добре і знає, що я завжди до нього ставився дуже гарно, краще ніж будь-яка людина з мого оточення. Я не згоден з його позицією, що він пішов через "Приватбанк"…

Саша хотів бути прем’єр-міністром України, а я йому сказав чесно: Сань, ти дійсно нормальна професійна людина, але я обрав іншу кандидатуру" і складні відносини з Богданом це теж вплинуло на те, що він звільнився".

Передісторія:

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.

27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.

Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.

Пізніше сам Данилюк розповів, що пішов із посади, бо не хоче брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів".

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