На Львівській митниці проходять обшуки через секонд-хенд

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять 40 обшуків на Львівській митниці через незаконне ввезення секондхенд одягу.

Джерело: перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у Facebook

Дослівно: "Саме зараз проводимо санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. А саме: на пункті пропуску, митних постах та їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Загалом – 40 обшуків.

Причина така: слідчі Центрального апарату ДБР разом зі співробітниками Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили незаконну схему із ввезення на територію України з країн ЄС дорогого брендового одягу за підробними документами. Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тисяч доларів.

Перевіряємо причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур".

Деталі: Одяг ввозили до України як секондхенд.

Схема виглядала так: підприємство-імпортер замовляє один товар з країн ЄС – дорогий брендовий одяг, а коли він доїжджає до митниці призначення для проходження митного оформлення – перетворюється на "товар підміни", на секондхенд.

Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати митних платежів. У результаті, держава зазнавала збитків щонайменше 1 мільйон гривень з кожної партії товару.

Вантажівки, якими везли товар за фіктивними документами, перетинали кордон через пункт пропуску лише у зміну окремих посадовців митного посту.

ДБР: "Службові особи митниці за домовленістю з організаторами незаконного переміщення товару через митний кордон організовували безперешкодне проходження митних формальностей, не застосовували необхідні форми митного контролю, не вживали заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України на підставі неправдивих відомостей, внесених до вантажно-митних декларацій".

Обшуки йдуть не лише на митниці, а й за адресами підприємств-імпортерів, місцями проживання їхніх керівників, а також організаторів.

Під час обшуків документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Кримінальне провадження ведеться за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів – обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки); ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Генпрокуратура.

Українська правда