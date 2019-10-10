ЄС прибрав ОАЕ з чорного списку податкових гаваней

Міністри фінансів Європейського союзу погодилися виключити Об'єднані Арабські Емірати і Маршалові острови з чорного списку податкових гаваней.

Про це йдеться у рішенні Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"ОАЕ і Маршаллові острови провели необхідні реформи, щоб виконати зобов'язання, які вони взяли на себе, щоб поліпшити до кінця 2018 року свою податкову політику. Отже, ОАЕ тепер дотримуються всіх зобов'язань з податкового співробітництва і можуть бути виключені зі списку" - йдеться у рішенні. Те ж саме стосується Маршалових островів.

Крім того з сірого списку виключили Албанію, Коста-Ріку, Маврикій, Сербію та Швейцарію.

ЄС створив "чорний список" у 2017 році після розкриття широко поширених схем ухилення від сплати податків.

Дев'ять юрисдикцій залишаються в чорному списку: Американське Самоа, Беліз, Фіджі, Гуам, Оман, Самоа, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США і Вануату.

Європейська правда