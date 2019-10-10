GlobalLogic: Smart City — це маркетинговий хід КМДА

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськадміністрації використовує приставку "смарт" в концепції розвитку IT-рішень для міста як маркетинговий хід.

Про це заявив віце-президент по стратегії українського офісу GlobalLogic Андрій Яворський в інтерв'ю Економічній правді.

"Приставка "смарт", приставка "блокчейн", приставка "artificial intelligence" (штучний інтелект - ЕП) викликають певний наліт модерновості або навіть четвертої промислової революції. Їх використовують не тільки київська міська влада. Будь-яка компанія бере свій продукт, додає до нього якусь із цих приставок і раптом стає інноваційною", - заявив Яворський.

"Мені здається, що це хороший маркетинговий хід, який взяв на озброєння Київ. Ті слова й ініціативи, про які ми чуємо публічно, не звучать погано. Чому вони не реалізовуються, це інше питання", - додав він.

За словами віце-президента зі стратегії українського офісу GlobalLogic, якщо не робити смарт-продукт, то всі перестануть вірити в приставку "смарт".

Яворський оцінює втілення концепції "розумний Київ" Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськадміністрації незадовільно.

"Якщо абстрагуватися від просто впровадження технологій, а говорити про рішення інституційних проблем міста, я не бачу великих позитивних змін в цьому напрямку за останній час", - сказав він.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Віце-президент GlobalLogic: у мене немає відчуття, що Київ — це Smart City

Нагадуємо:

У травні 2019 року у Києві презентували додаток Kyiv Smart City, що об’єднує електронні сервіси міста у смартфоні.

Економічна правда