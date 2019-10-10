ЄС інвестував в Україну, як в нікого іншого – Могеріні

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки заявила, що з 2014 року Україна отримала найбільший пакет підтримки від ЄС, який не отримувала жодна інша держава.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Під час свого виступу перед депутатами Європейського парламенту Могеріні повідомила, що за останні п’ять років Україна отримала від ЄС 15 мільярдів євро.

Вона додала, що Угода про асоціацію з ЄС – "найбільш амбіційна угода, яку ЄС коли-небудь підписував з іншим партнером".

Дослівно: "Ми інвестували в Україну більше, ніж в будь-яку іншу країну світу. І ніякий інший партнер не інвестував в Україну стільки, скільки зробили ми."

Нагадаємо:

У відповідь на слова президента США Дональда Трампа та українського колеги Володимира Зеленського щодо недостатньої підтримки України з боку ЄС, речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні Майя Коціянчич заявила, що підтримка України з боку Європейського Союзу є "безпрецедентною".