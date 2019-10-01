Глава МЗС Франції заявив, що Brexit без угоди є найбільш імовірним

Міністр закордонних справ Франції заявив, що вихід Британії з ЄС без угоди є "найбільш імовірною" можливістю на даний момент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Жан-Ів Ле Дріан сказав нижній палаті парламенту Франції, що Європейський союз "залишається відкритим для інших пропозицій" від Британії, але підкреслив, що поки не було представлено жодної, яка була б "сумісною" з угодою.

Ле Дріан попередив, що " залишилося три тижні - це не багато і це терміново."

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у вівторок підтвердив, що уряд направить офіційні пропозиції щодо Brexit в Брюссель протягом декількох днів.

Британія повинна вийти з Європейського союзу 31 жовтня.

Європейська правда