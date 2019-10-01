Нацбанк почав друк банкнот номіналом 1000 гривень

Банкнотно-монетний двір Національного банку розпочав процес друку нових банкнот номіналом 1 тисяча гривень, які з'являться в готівковому обігу з 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що спочатку Нацбанк планує ввести в обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот.

За оцінками регулятора, введення нової банкноти підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію.

Крім того, цей крок дозволить істотно заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, обробку та перевезення банкнот.

Також повідомляється, що за 25 років свого існування Банкнотно-монетний двір НБУ виготовив майже 25 мільярдів гривневих банкнот і 11 мільярдів розмінних і обігових монет.

Економічна правда