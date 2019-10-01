Кабмін запускає тестування системи електронного документообігу IDoc

Прем'єр Олексій Гончарук анонсував експериментальне запровадження системи електронного документообігу "IDoc" , яка має підвищити ефективність управлінських процесів у секретаріаті уряду.



Відповідне розпорядження розміщено на урядовому порталі.



iDoc - це система електронного документообігу, орієнтована на великі компанії. Вона була запущена у лютому 2017 року командою порталу державних послуг iGov, на чолі з Дмитром Дубілетом (нині міністр Кабінету міністрів).



Серед ключових можливостей системи iDoc розробники виділяють як можливість створювати будь-які форми, шаблони і логіку бізнес-процесів без участі програмістів, так і функціональність - адже це не тільки система документообігу, а ще й система видачі та контролю завдань.

Зазначається, що система може працювати як на хмарних серверах iGov, так і на серверах клієнтів-користувачів. Також, за словами розробників, система досить гнучка в роботі з електронними цифровими підписами всіх популярних форматів України.

Система iDoc підтримує мобільну версію для смартфонів.



Експеримент триватиме до 31 грудня 2020 року.

Економічна правда