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Зеленський призначив свого уповноваженого із земельних питань

Вівторок, 1 жовтня 2019, 17:18
 
PRESIDENT.GOV.UA

Президент Володимир Зеленьский призначив Романа Лещенка позаштатним уповноваженим президента із земельних питань.

Відповідний указ від 1 жовтня оприлюднений на сайті глави держави.

"Призначити Лещенка Романа Миколайовича уповноваженим президента України з земельних питань (поза штатом)", - йдеться у документі.

Роман Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права. З 2013 року викладає в Університеті ім. Шевченка. Є депутатом Жашківської районної ради.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

Читайте також: Ринок землі Зеленського. Яким він буде

Економічна правда

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Зеленський агросектор

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