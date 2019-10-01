Уряд пропонує майже удвічі знизити рентну плату за видобуток бурштину

Кабінет міністрів у своєму законопроекті про легалізацію видобутку бурштину пропонує знизити розмір рентної плати за таку діяльність з 25% до 15%.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Законопроектом передбачене впровадження тимчасового мораторію на вивезення необробленого бурштину за кордон.

"Більше того, усі земельні питання з доступу до покладів бурштину будуть врегульовані, а низка дублюючих та архаїчних погоджень, такі як гірничий відвід, дозвіл на зняття родючого шару – ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до законопроекту, Кабмін пропонує видавати ліцензії на видобуток бурштину за допомогою аукціонів.

Термін дії ліцензії становитиме 5 років. В межах однієї ліцензії можна буде проводити розвідку та видобуток бурштину на ділянці площею 10 гектарів.

"Крім того, буде знижено ставку рентної плати за видобування бурштину з 25% до 15%. Більше того, 30% рентної плати спрямовуватимуть на користь місцевих громад", - заявили в уряді.

Економічна правда