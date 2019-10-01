СОТ різко погіршила прогноз світової торгівлі на 2019 рік

Світова організація торгівлі більше ніж удвічі погіршила прогноз зростання обсягу світової торгівлі у 2019 році на тлі ескалації напруженості у торговельних відносинах між найбільшими економіками світу.

Про це йдеться у прогнозі СОТ, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прогнозом, обсяг світової торгівлі товарами збільшиться всього на 1,2% цього року, мінімальними темпами за десять років, порівняно з очікуваними у квітні 2,6%.

Прогноз на 2020 рік також було погіршено із 3% до 2,7%. При цьому у доповіді наголошується, що знижувальні ризики залишаються високими, і прогноз на наступний рік залежить від відновлення нормальних торговельних відносин.

У 2018 році світова торгівля у сфері товарів збільшилася на 3%.

"Погіршення прогнозу для торговельної сфери бентежить, але несподіванкою воно не стало. Крім прямого впливу, торговельні конфлікти підвищують невизначеність, що призводить до того, що компанії відкладають інвестиції в підвищення продуктивності, які вкрай важливі для поліпшення стандартів життя", - заявив гендиректор СОТ Роберто Азеведо.

"Вирішення торговельних конфліктів дасть змогу членам СОТ уникнути додаткових витрат, - додав Азеведо. - Багатостороння торговельна система залишається найважливішим глобальним майданчиком для врегулювання розбіжностей і ухвалення рішень у відповідь на сучасні проблеми світової економіки".

Згідно із прогнозом СОТ, темпи зростання світової економіки і в 2019-му, і у 2020 році становитимуть 2,3% (квітневий прогноз - 2,6%).