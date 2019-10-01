Глава фракції "Слуга народу" порівняв Гончарука з Бальцеровичем

Глава фракції "Слуга народу" Давида Арахамії вважає, що очільник уряду Олексій Гончарук може повторити долю польського реформатора Лєшєка Бальцеровича.

Джерело: коментар Арахамії журналістам щодо ініціативи уряду віддавати 70% надходжень на розвиток і 30% на соціальну сферу.

Пряма мова Арахамії: "Я дуже до цього позитивно ставлюся. Хоча я розумію людей, які соціально не захищені, що вони хотіли б навпаки. Але тоді ми просто перекриваємо кислород наступним поколінням. Ви знаєте, що багато молодих людей їдуть з країни. Для того щоб їх повертати треба, щоб покращувалася вся інфраструктура, все життя навколо нас".

"Політично це не дуже популярне рішення. У нас завжди уряди були соціальні. Це уряд який спрямований зараз на економічне зростання. Це не дуже буде сприйматися серед простого населення. Але це потрібно зробити. Це метод, який треба робити".

"Зараз багато людей наводять приклад Польщі… А ви ж пам’ятаєте Бальцерович коли робив реформи, він був дуже і дуже непопулярний. Його всі ненавиділи, коли були ці "шокові" так звані реформи. А зараз він почесна людина і всі кажуть, от що він зробив для Польщі. Я вважаю, що є ризики у пана Гончарука бути на початку Бальцеровичем з точки зору популярності. Тому що люди в нас звикли, ми така соціальна країна…"

Деталі: Лєшєк Бальцерович на початку 1990-их років проводив у Польщі так звані "шокові реформи" щодо перетворення країни з плановою економікою на країну з ринковою економікою .

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Що було раніше:

1 вересня Кабінет міністрів у неділю схвалив Програму дій уряду, а також здійснив низку кадрових призначень та схвалив ряд проектів законів.

Українська правда