Всі розділи
Укр / Рус

Росія обмежила пропуск скрапленого газу в Україну

Вівторок, 1 жовтня 2019, 13:09

Російська залізниця на 50% обмежила пропуск всіх вантажів через основний маршрут постачань російського ЗВГ в Україну - прикордонний перехід Суземка-Зернове в Сумській області.

Про це enkorr повідомили учасники ринку.

Обмеження введено з 25 вересня і буде діяти до відповідного повідомлення про скасування. Воно поширюється на всі вантажі всіх напрямків. Причиною введення обмежень стало погіршення термінів повернення вагоно-цистерн з боку "Укрзалізниці".

За наявною інформацією, затримки з поверненням рухомого складу виникли через скупчення вагоно-цистерн на ст. Дарниця (Київська обл.).

За даними enkorr, за 8 місяців 2019 року через Суземка-Зернове в Україну було поставлено 242 тис. т російського ЗВГ (55% від усього імпорту з РФ), інші 40% (179 тис. т) російського ресурсу надійшло через Соловей-Тополі.

Видання направило письмовий запит в УЗ з проханням прокоментувати обмеження щодо переходу Суземка-Зернове.

Нагадаємо, трейдери почали скаржитися на погіршення роботи "Укрзалізниці" в кінці серпня. Простої вагонів на залізниці привели до перебоїв з поставками імпортного ДП, що викликало локальний дефіцит палива.

У вересні термін доставки вагонів-цистерн зі світлими нафтопродуктами по окремих маршрутах перевищив нормативні показники в 5-10 разів.

З критикою роботи УЗ виступив глава комітету з питань енергетики Андрій Герус і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Росія газ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
США наклали санкції на активи близького до Путіна олігарха 30 вересня 2019, 18:19
У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів 29 вересня 2019, 12:11
Криклій розповів, чи варто очікувати відновлення авіасполучення з РФ 27 вересня 2019, 10:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!