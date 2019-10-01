Росія обмежила пропуск скрапленого газу в Україну

Російська залізниця на 50% обмежила пропуск всіх вантажів через основний маршрут постачань російського ЗВГ в Україну - прикордонний перехід Суземка-Зернове в Сумській області.

Про це enkorr повідомили учасники ринку.

Обмеження введено з 25 вересня і буде діяти до відповідного повідомлення про скасування. Воно поширюється на всі вантажі всіх напрямків. Причиною введення обмежень стало погіршення термінів повернення вагоно-цистерн з боку "Укрзалізниці".

За наявною інформацією, затримки з поверненням рухомого складу виникли через скупчення вагоно-цистерн на ст. Дарниця (Київська обл.).

За даними enkorr, за 8 місяців 2019 року через Суземка-Зернове в Україну було поставлено 242 тис. т російського ЗВГ (55% від усього імпорту з РФ), інші 40% (179 тис. т) російського ресурсу надійшло через Соловей-Тополі.

Видання направило письмовий запит в УЗ з проханням прокоментувати обмеження щодо переходу Суземка-Зернове.

Нагадаємо, трейдери почали скаржитися на погіршення роботи "Укрзалізниці" в кінці серпня. Простої вагонів на залізниці привели до перебоїв з поставками імпортного ДП, що викликало локальний дефіцит палива.

У вересні термін доставки вагонів-цистерн зі світлими нафтопродуктами по окремих маршрутах перевищив нормативні показники в 5-10 разів.

З критикою роботи УЗ виступив глава комітету з питань енергетики Андрій Герус і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.