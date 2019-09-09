МІУ закликає ухвалити 2 законопроекти, які дадуть 3% зростання ВВП щорічно

Міністерство інфраструктури закликає Верховну Раду ухвалити два євроінтеграційні законопроекти, економічний ефект від яких становитиме близько 3% зростання ВВП щорічно.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

"Міністерство інфраструктури підтримує ініціативи Верховної Ради щодо ключових євроінтеграційних транспортних законопроектів №1196-а та №1182-а які було нещодавно зареєстровано", - зазначив Криклій.

На його переконання, імплементація вказаних транспортних реформ суттєво вплине на економіку України у національному масштабі – експертна оцінка щодо економічного ефекту становить близько 3% зростання ВВП щорічно.

Міністр додав, що законопроекти передбачають запровадження європейської моделі для ринків залізничних та внутрішніх водних перевезень, закладення основи формування чесної конкуренції, а також забезпечення відокремлення діяльності з управління інфраструктурою від надання послуг.

Проекти законів №1196-1 "Про залізничний транспорт" та №1182-1 "Про внутрішній водний транспорт" зареєстровані у парламенті 6 вересня 2019 року, тексти документів поки що не опубліковані на сайті Верховної Ради.

Економічна правда