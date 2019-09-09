Bolt працює над технологією безпілотних автомобілів

Компанія Bolt ініціювала науковий проект із розвитку технології безпілотних автомобілів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Повідомляється, що перші тестові поїздки відбудуться наступного року, а перші автомобілі без водія повинні з’явитися у системі Bolt через 7 років.

"Багато технологічних компаній займаються розробкою безпілотних автомобілів, а ми натомість хочемо вибудувати технологію для безпілотних машин, яка ґрунтується на програмному забезпеченні та вже існуючих навігаційних додатках. Це надасть чудову можливість використовувати знання розробників Bolt про машинне навчання, мапи та їх оптимізацію", ― заявив керівник із розробки продуктів Bolt Євген Кабанов.

Основною метою компанії є розробка технологій, які допоможуть автомобілям досягти четвертого рівня автономності. Це означає, що в більшості випадків немає необхідності у втручанні людини в управління засобом пересування за винятком "білих плям" на мапах або екстремальних погодних умов.

У найближчі роки Bolt тестуватиме ці технології у відповідних районах міста. Довгострокова мета даного проекту ― інтегрувати безпілотні автомобілі у транспортну платформу Bolt у 2026 році.

У Bolt ― більше 20 мільйонів користувачів у понад 30 країнах світу, компанія знаходиться на третьому місці серед швидкозростаючих підприємств Європи за версією журналу "Financial Times".

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Економічна правда