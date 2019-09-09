Стало відомо, скільки коштує встановлення автомата для е-квитка
Встановлення одного автомата для системи е-квиток коштує 18 тисяч гривень, монтаж одного автомата може тривати 15 робочих днів.
Про це свідчать дані на сайті Prozorro.
Згідно з проведеним КП ГІОЦ тендером, монтаж 600 автоматів для поповнення електронного квитка коштує 10,8 млн гривень.
Компанія-переможець "МКМ Сервіс ЛТД" зобов'язана встановити всі автомати до 26 грудня.
Монтаж одного автомата, згідно з документами, може тривати 15 робочих днів, не рахуючи необмеженого часу на узгодження замовником передпроектного рішення і передачі автомата в монтаж.
За процедурою, замовник направляє заявку на установку автомата.
Далі виконавець має чотири дні на техогляд і підготовку передпроектного рішення. Після узгодження виконавець протягом десяти днів виконує підготовчі роботи, транспортування і під'єднує автомат.
Нагадаємо:
У липні повідомлялось, що у Києві весь наземний муніципальний транспорт підключили до автоматизованої системи оплати проїзду через e-квиток.
Економічна правда
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