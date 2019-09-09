Стало відомо, скільки коштує встановлення автомата для е-квитка

Встановлення одного автомата для системи е-квиток коштує 18 тисяч гривень, монтаж одного автомата може тривати 15 робочих днів.

Про це свідчать дані на сайті Prozorro.

Згідно з проведеним КП ГІОЦ тендером, монтаж 600 автоматів для поповнення електронного квитка коштує 10,8 млн гривень.

Компанія-переможець "МКМ Сервіс ЛТД" зобов'язана встановити всі автомати до 26 грудня.

Монтаж одного автомата, згідно з документами, може тривати 15 робочих днів, не рахуючи необмеженого часу на узгодження замовником передпроектного рішення і передачі автомата в монтаж.

За процедурою, замовник направляє заявку на установку автомата.

Далі виконавець має чотири дні на техогляд і підготовку передпроектного рішення. Після узгодження виконавець протягом десяти днів виконує підготовчі роботи, транспортування і під'єднує автомат.

Нагадаємо:

У липні повідомлялось, що у Києві весь наземний муніципальний транспорт підключили до автоматизованої системи оплати проїзду через e-квиток.

Економічна правда