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З початку року Київський метрополітен заробив 20 мільйонів від оренди

Понеділок, 9 вересня 2019, 16:47

За 8 місяців 2019 року КП "Київський метрополітен" від надання площ в оренду заробив більше 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Зазначається, що половину суми перерахували до бюджету міста.

У КП уточнили, що наразі діє 191 договір про передачу майна територіальної громади Києва в оренду. Йдеться про торгові місця, які відповідають усім нормам пожежної безпеки, у тому числі банкомати, модернізовані автомати з продажу преси тощо.

У метрополітені нагадали, що МАФи, які не відповідали нормам пожежної безпеки у підземці (182 об’єкта), були демонтовані. 

"З метою ефективного використання комунального майна містом постійно здійснюється моніторинг щодо вільних площ, які відповідають нормам чинного законодавства та можуть бути передані в оренду. Департамент комунальної власності КМДА проводить відповідні заходи за встановленою процедурою", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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метрополітен Київ

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