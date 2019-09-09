В Укравтодорі заявили, що Новак судитиметься з НАЗК
В Укравтодорі заявили, що в.о. голова агентства Славомір Новак захищатиме свою позицію у суді щодо порушених прав як суб’єкта декларування та доводитиме достовірність відображеної ним інформації.
Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.
"Уся інформація, задекларована керівником Укравтодору Славоміром Новаком у 2016, 2017, 2018 роках, є повною і має офіційне підтвердження фінансових та банківських установ.
Окремо зауважимо, що задекларований автомобіль було отримано до 2016 року у лізинг і на момент декларування його вартість чітко відповідає договору лізингу. Стан банківських рахунків також підтверджено офіційними виписками з фінансових та банківських установ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Національне агентство з запобігання корупції виявило недостовірні відомості у декларації очільника "Укравтодору" Славоміра Новака та направило до суду адмінпротокол стосовно нього.
Економічна правда
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