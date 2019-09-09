На Львівщині через африканську чуму знищили більше 70 тисяч свиней
На свинофермі ТОВ "Галичина-Захід" поблизу села Кавське на Львівщині знищили 72,6 тисяч свиней з метою недопущення поширення збудника африканської чуми свиней.
Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
Зазначається, що до процесу утилізації поголів'я залучили 232 чоловік та 30 одиниць техніки. Облаштовано дев'ять котлованів для спалювання туш та скотомогильник на площі 2040 квадратних метрів.
За даними відомства, ситуація на підприємстві контрольована.
Нагадаємо:
У серпні на свинофермі ТОВ "Галичина-Захід" поблизу села Кавське на Львівщині виявили масштабний спалах африканскої чуми.
Усього на підприємстві налічується близько 100 тисяч свиней.
Економічна правда
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