Імпорт газу Україною з Європи сягнув історичного максимуму

Імпорт газу Україною з боку Європи сягнув 69,1 мільйонів кубометрів на добу.

Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це новий історичний максимум", - написав Макогон на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з даними сайту АТ "Укртрансгаз", досягти такого показника вдалося за рахунок сезонного збільшення потужності польського маршруту з 4,3 млн куб. м до 6,443 млн куб. м з паралельним максимальним використанням словацького та угорського напрямків.

Україна має намір увійти в опалювальний сезон 2019/20 років з запасами газу в підземних сховищах на рівні 20 млрд куб. м, оскільки побоюється припинення російським "Газпромом" транзиту газу по території країни після 2019 року.

При цьому збереження поточних темпів закачування 75-78 млн куб. м/добу дозволять увійти у новий опалювальний сезон із запасами понад 21 млрд куб. м. На 7 вересня в ПСГ знаходилося 18,81 млн куб. м, що відповідає 60,8% їх потужності.

Як повідомлялося, на 9 вересня запаси газу в підземних сховищах стали рекордними за останні 7 років і становили 18,7 мільярдів кубометрів газу.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.