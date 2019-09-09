Авіаперевізник Pegasus Airlines йде із Жулян до Борисполя

Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines, яка здійснювала польоти в аеропорт "Київ" імені Сікорського, планує у подальшому літати в аеропорт "Бориспіль".

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє ЦТС.

"Даний авіаперевізник, який зараз тимчасово обслуговується в Борисполі на період ремонту ВПП в Жулянах, у подальшому має намір продовжити польоти в аеропорт "Бориспіль" і не буде повертатися в аеропорт "Київ", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, в системі бронювання Pegasus Airlines в якості аеропорту прильоту/вильоту з Києва як на даний момент, так і після 12 вересня (дата завершення ремонту ВПП в Жулянах) вказано саме Бориспіль.

Інформацію про те, що турецький авіаперевізник буде обслуговуватися в аеропорту "Бориспіль" підтвердили у хендлінговій компанії Interavia, яка буде працювати з Pegasus.

Pegasus Airlines почав польоти до Києва 6 грудня 2016 року, відкривши прямі регулярні рейси в аеропорт "Київ" із Анкари. У 2018 році перевізник запустив сезонні рейси з Ізміра до Києва, і з Бодрума до Києва.

Нагадаємо:

Про плани переїзду Pegasus в інший столичний аеропорт стало відомо в червні. Але тоді очікувалося, що це трапиться в кінці жовтня.

Зазначається, що з 31 березня свої рейси з аеропорту "Жуляни" до терміналу F аеропорту "Бориспіль" перевела компанія SkyUp.

Перед цим Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу, який передбачає збільшення плати за аеронавігаційне обслуговування (АНО) для українських та іноземних авіакомпаній. Встановлювалися різні ставки плати за послуги АНО на підходах і в районі аеродрому окремо для Міжнародного аеропорту "Бориспіль" і для всіх інших сертифікованих аеропортів країни.

Так, одинична ставка плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому була встановлена ​​в розмірі 210 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" і в розмірі 411 євро для всіх інших аеропортів країни.

Міжнародний аеропорт "Київ" закритий на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня.

У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, будуть обслуговуватися у "Борисполі".

Пізніше ремонт в аеропорту "Київ" оцінили в 33 млн грн.

Економічна правда