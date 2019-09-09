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Apple порушив законодавство Китаю при виробництві IPhone - ЗМІ

Понеділок, 9 вересня 2019, 14:01

Компанія Apple та її партнер Foxconn порушили трудове законодавство Китаю, зловживаючи наймом тимчасового персоналу на завод з виробництва IPhone у Чженчжоу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на розслідування неурядової організації China Labor Watch.

У своєму останньому звіті China Labor Watch заявила - її розслідувачі, працюючи на заводі під прикриттям, отримали інформацію, що кількість тимчасових робітників у серпні перевищувала 50%, хоча за китайським законодавством їх має бути не більше 10%.

Зазначається, що у вересні у зв'язку з поверненням багатьох тимчасових працівників до навчання в школах їх кількість знизилася до 30%, але така ситуація все одно є порушенням трудового кодексу.

"Тимчасові працівники, на відміну від тих, хто працює за контрактом, не мають право на оплачувану відпустку, соціальне страхування та інші переваги, основну зарплату їм виплачують сторонні компанії, в той час як Foxconn безпосередньо не укладає з ними контракти.

Крім того, тимчасові робітники мають право отримати статус офіційних через три місяці роботи на корпорацію, однак Foxconn не надав їм такої можливості", - йдеться у статті.

В Apple заявили, що провели внутрішнє розслідування та виявили, що відсоток тимчасових співробітників справді перевищує стандарти, встановлені в корпорації. 

"Apple працює у тісній співпраці з Foxconn для вирішення цього питання", - йдеться у заяві компанії.

У Foxconn також визнали випадки порушення трудового законодавства, проте вказали на добровільний характер понаднормової роботи.

Економічна правда

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