У Wizz Air попередили про можливі затримки рейсів у Європі

Угорський лоукостер Wizz Air попередив пасажирів про можливі затримки авіарейсів, пов'язані з завантаженістю авіапростору у Євросоюзі.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"Майте на увазі, що цими вихідними повітряний простір ЄС може бути найбільш перевантаженим - унаслідок суворих обмежень усі авіарейси у Європі, у тому числі Wizz Air, можуть зазнати запізнень протягом цього періоду", - йдеться у повідомленні.

У компанії закликали пасажирів перевіряти розклади рейсів на сайтах аеропортів та прибувати до аеропортів завчасно.

Нагадаємо:

Угорська компанія Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі та Словаччини.

Економічна правда