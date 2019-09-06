У Wizz Air попередили про можливі затримки рейсів у Європі
Угорський лоукостер Wizz Air попередив пасажирів про можливі затримки авіарейсів, пов'язані з завантаженістю авіапростору у Євросоюзі.
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.
"Майте на увазі, що цими вихідними повітряний простір ЄС може бути найбільш перевантаженим - унаслідок суворих обмежень усі авіарейси у Європі, у тому числі Wizz Air, можуть зазнати запізнень протягом цього періоду", - йдеться у повідомленні.
У компанії закликали пасажирів перевіряти розклади рейсів на сайтах аеропортів та прибувати до аеропортів завчасно.
Нагадаємо:
Угорська компанія Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі та Словаччини.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua