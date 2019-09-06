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У Wizz Air попередили про можливі затримки рейсів у Європі

П'ятниця, 6 вересня 2019, 17:32

Угорський лоукостер Wizz Air попередив пасажирів про можливі затримки авіарейсів, пов'язані з завантаженістю авіапростору у Євросоюзі.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"Майте на увазі, що цими вихідними повітряний простір ЄС може бути найбільш перевантаженим - унаслідок суворих обмежень усі авіарейси у Європі, у тому числі Wizz Air, можуть зазнати запізнень протягом цього періоду", - йдеться у повідомленні.

У компанії закликали пасажирів перевіряти розклади рейсів на сайтах аеропортів та прибувати до аеропортів завчасно.

Нагадаємо:

Угорська компанія Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі та Словаччини.

Економічна правда

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авіа Wizz Air

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