"Укртатнафту" не допустили до тендеру Міноборони на 700 мільйонів

ПАТ "Укртатнафта" не братиме участі у закупівлі нафти та дистилянтів, очікувана вартість якої становить 711 мільйонів гривень з ПДВ.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Колегії АМКУ з оскарження публічних закупівель.

Зазначається, що замовник - Міноборони - відхилив пропозицію ПАТ "Укртатнафта", і компанія звернулась до Антимонопольного комітету зі скаргою.

Колегія АМКУ розглянула скаргу і відмовила у її задоволенні.

"За першою підставою відхилення, довіреністю, скаржник ("Укртатнафта" - ред.) не порушив умови тендерної документації. Але з двома іншими аргументами Міноборони Колегія АМКУ погодилася", - йдеться у повідомленні.

У Колегії АМКУ заявили, що пропозиція "Укртатнафти" не відповідала вимогам тендерної документації.

"Скаржник надав банківську гарантію, засвідчену електронною цифровою печаткою банку. Колегією АМКУ проаналізовано умови тендерної документації, відповідно до яких вимагалось надання банківської гарантії, яка підписана електронним цифровим підписом саме уповноваженої особи банку.

Отже, Колегією встановлено невідповідність банківської гарантії умовам тендерної документації", - підкреслили в АМКУ.

Паспорт на товар, наданий компанією, також не відповідав вимогам тендерної документації, зокрема, в частині відповідності показника ДСТУ.

Нагадаємо:

Раніше ПАТ "Укртатнафта" заявляла про наявність корупційних схем при проведенні процедур закупівлі палива "Укрзалізницею" та Міноборони.

Економічна правда