З початку року Україна збільшила імпорт сирів в 1,6 рази

Україна за підсумками січня-серпня 2019 року імпортувала 12,5 тисяч тонн сирів - в 1,6 рази більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це з посиланням на дані митної статистики повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у грошовому еквіваленті імпорт виріс на 49,5% - до 57,3 мільйонів доларів.

За 8 місяців поточного року Україна експортувала 4,3 тисяч тонн сирів, що на 19,5% менше за аналогічний період минулого року. У грошовому вираженні експорт склав 15,6 млн доларів, що на 22% менше показника 8 місяців 2018 року.

Експорт вершкового масла з України в січні-серпні скоротився на 34,3% - до 14,1 тисяч тонн, у грошовому еквіваленті - на 37,2%, до 58,1 млн доларів. Імпорт цієї продукції зріс на 33% - до 0,95 тисяч тонн (5,3 млн доларів).

Експорт молока і вершків (згущених) в січні-серпні зріс на 9,5% - до 29,2 тисяч тонн. Україна експортувала цієї продукції на загальну суму 61,9 млн доларів проти 43,8 млн ​​ доларів у січні-серпні 2018 року. Імпорт цієї групи товарів скоротився на 6,6% - до 1,3 тисяч тонн ( 2,9 млн доларів).

Економічна правда