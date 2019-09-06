Аеропорт "Харків" встановив новий рекорд пасажиропотоку
П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:00
У серпні 2019 року місячний пасажиропотік аеропорту "Харків" становив 140,4 тисяч пасажирів - на 48% більше у порівнянні з серпнем минулого року.
Про це повідомляє прес-служба аерпорту у Facebook.
Зазначається, що цей показник пасажиропотjку став рекордним.
Загалом за січень-серпень 2019 року аеропорт обслужив 823,7 тисяч пасажирів - на 29% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
Серед топ-10 напрямків серпня: Анталія, Бориспіль, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх, Краків, Варшава, Відень, Тель-Авів, Кутаїсі, Барселона.
Нагадаємо:
За перші два квартали 2019 року пасажиропотік аеропорту "Харків" виріс на 26%.
Економічна правда
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