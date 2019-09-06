Аеропорт "Харків" встановив новий рекорд пасажиропотоку

У серпні 2019 року місячний пасажиропотік аеропорту "Харків" становив 140,4 тисяч пасажирів - на 48% більше у порівнянні з серпнем минулого року.

Про це повідомляє прес-служба аерпорту у Facebook.

Зазначається, що цей показник пасажиропотjку став рекордним.

Загалом за січень-серпень 2019 року аеропорт обслужив 823,7 тисяч пасажирів - на 29% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Серед топ-10 напрямків серпня: Анталія, Бориспіль, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх, Краків, Варшава, Відень, Тель-Авів, Кутаїсі, Барселона.

Нагадаємо:

За перші два квартали 2019 року пасажиропотік аеропорту "Харків" виріс на 26%.

Економічна правда