У Києві вперше виклали пішохідний перехід LED-бруківкою

Пілотний проект з облаштування регульованого пішохідного переходу додатковою світловою індикацією "Smart Crosswalk" реалізували біля ВДНГ у Києві.

Про це повідомляє КП "Центр організації дорожнього руху" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що проект реалізували без залучення бюджетних коштів за ініціативи ТОВ "Енерго Тренд" (ТМ "ІВЕЛСІ" - розробник інноваційної технології виробництва "LED-бруківки") та ГО "Фонд Розвитку Міст" за участю КП "Центр організації дорожнього руху" та КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району".

"Ви можете побачити роботу першого у Києві світлодіодного пішохідного переходу в темний час доби на перехресті вулиці Васильківської з проспектом Академіка Глушкова (біля ВДНГ)", - йдеться у повідомленні.

Перехід викладено LED-бруківкою, яка при товщині 60 мм витримує вагові навантаження в 2,5 тони (міцність виробу відповідає характеристикам високоміцного бетону).

Бруківка стійка до зносу, впливу води, вологи, льоду, хімічних сполук і солей, легко очищається від забруднень. Також вона стійка до сонячного випромінювання, її робоча температура - від - 40˚C до + 60˚C.

Економічна правда